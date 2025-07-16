На должность руководителя Укроборонпрома вернется Герман Сметанин, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении.

По его словам, в то же время Герман Сметанин, возглавлявший Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, теперь возглавит "Укроборонпром".

"Утром мы провели совещание с Денисом Шмыгалем именно по оборонным вопросам - очень сфокусировано - вместе с Рустемом Умеровым и Германом Сметаниным. Мы договорились о новых подходах к управлению сферой обороны. Министерство обороны будет иметь больше влияния на сферу производства оружия, и украинского оружия должно стать больше - больше у наших воинов".

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Кроме того, как сказал президент, Министерство обороны проведет аудит всех договоренностей с международными партнерами.

"Это и поставка по программам помощи, это инвестиции в наше украинское производство оружия, все наши совместные проекты. Мы максимально все ускоряем", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны.

"Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что задача определена очень конкретная, четкая.

"Сейчас украинское оружие на фронте, во всех наших операциях - около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно велики. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России - туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они делали, что они сделали от них и от их пришли". настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство.

Перезагрузка Кабинета Министров Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства. Теперь все министры будут исполняющими обязанности ("и.о.").

Перед этим, 14 июля, Зеленский предложил первой вице-премьер-министру Украины, министерке экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

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