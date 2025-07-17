Непогода может привести к осложнению движения транспорта.

В четверг, 17 июля, на территории Киевской области и столицы ожидаются опасные метеорологические явления.

Как предупреждают в официальном Telegram-канале Украинского гидрометеорологического центра, днем будет облачно с прояснениями. Вероятны кратковременные дожди с грозами (по области ночью местами). Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с:

температура ночью 15-20°, днем 22-27°;

в Киеве ночью 18-20°, днем 23-25°.

В течение суток также ожидаются грозы, объявлен І уровень опасности (желтый). Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Днем известный синоптик Наталья Диденко также сообщала в Facebook, что на подходе к Киеву дождевой массив с грозами:

"Осторожно! Может рвануть шквалистый ветер и даже сыпануть град! И на голову может сесть сонливость, тяжесть, что-то такое".

Погода в Украине 17 июля

Ранее начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупредил, что циклон "Габриэль", который уже принес интенсивные дожди в западные области Украины в начале июля, снова направляется на территорию страны.

По его словам, этот циклон активизировал медленные атмосферные процессы в регионе, что привело к резким изменениям в синоптической ситуации.

Согласно данным Погода УНИАН, сегодня в большинстве городов Украины ожидается небольшая облачность. Столицу ждет резкое изменение погодных условий: температура снизится на 4 градуса, прогнозируются осадки. Атмосферное давление будет оставаться пониженным - 742 мм рт. ст.

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