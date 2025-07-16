В этом рецепте важным является правильное использование сливочного масла.

Чтобы приготовить идеальную яичницу с жидким желтком и хрустящим белком, нужно правильно использовать один ключевой ингредиент. Как это сделать, рассказал кулинарный инструктор и шеф-повар с более чем двадцатилетним опытом Фрэнк Прото. Об этом пишет Express.

"Секрет лучшей яичницы заключается в том, чтобы контролировать температуру и использовать много сливочного масла. Это просто", - заверил Прото.

Для начала, по его словам, важно подготовить все необходимое до того, как яйца окажутся на сковороде, чтобы потом, пока вы будете искать, например, лопатку, они не пережарились или не подгорели.

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Антипригарную сковороду нужно поставить на средне-сильный огонь, положить в нее немного сливочного масла, чтобы смазать дно, а потом вбивать яйца.

"Я разбиваю яйца о столешницу, а не о край сковороды, чтобы избежать попадания осколков скорлупы", - посоветовал Прото.

Если же кусочки скорлупы все же попали в блюдо, нужно выловить их другим обломком яичной скорлупы, поскольку "скорлупа притягивает скорлупу", говорит шеф-повар.

Выбитые на сковороду яйца следует посолить, добавить щепотку черного перца, а затем взять больший кусочек сливочного масла и смазывать им белки. Этот шаг, утверждает кулинар, является решающим для идеального застывания белка, при этом желток задевать не нужно - он должен остаться жидким.

Чтобы получить "фирменную" хрустящую корочку снизу, яйцам следует готовить чуть дольше, уменьшив огонь, но при этом надо следить, чтобы масло не переставало шипеть. Результатом должен стать идеально жидкий желток с чрезвычайно хрустящим белком снизу.

Ранее УНИАН рассказывал, что полезного в яйцах. Ученые выяснили, что те, кто потреблял примерно 1,5 яйца в день, имели значительно более крепкие кости. У них была на 72% больше плотность костной ткани бедра и на 83% больше - позвоночника, по сравнению с теми, кто полностью избегал яиц. Это опровергло распространённые мифы о вреде яиц и подчеркнуло их роль в укреплении скелета, особенно у людей с риском остеопороза.

Что же касается влияния яиц на уровень холестерина в организме, то исследования показали, что они почти не влияют на него. Диетологи заверили, что употреблять до двух яиц в день - это безопасно и не вредно для сердца. Более того, желтки содержат антиоксиданты и полезные жиры, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и организма в целом.

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