Этот бассейн имеет температуру более 40 °C.

В апреле 2025 года геологи Йеллоустоунского национального парка (США) были удивлены, когда обнаружили новую термальную особенность в бассейне Порцелайн (парящее ярко-голубое озеро шириной примерно 4 метра). Об этом пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что этого термального бассейна не было во время последнего обследования территории осенью 2024 года. Геологическая служба США (USGS) также подтвердила эту находку и отметила, что новый бассейн находится примерно на 30 сантиметров ниже окружающего края и имеет светло-серые, покрытые грязью скалы шириной до 30 сантиметров.

Сама вода имеет температуру около 43 °C и светится мягким голубым оттенком.

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Как мог образоваться этот бассейн?

Чтобы выяснить, когда и как образовался бассейн, ученые из USGS обратились к спутниковым снимкам и высокотехнологичной акустической станции мониторинга.

"С октября по декабрь 2024 года спутниковые снимки не показывали никаких признаков новой тепловой особенности в бассейне Порцелайн. Затем, 19 декабря, появились первые признаки неглубокой впадины. К 6 января 2025 года образовалась небольшая полость. К 13 февраля из космоса было видно полностью сформированный бассейн, заполненный водой", - отметили в сообщении.

В то же время исследователи выяснили, что бассейн не образовался в результате одного мощного взрыва. Оказалось, что серия меньших гидротермальных событий, скорее всего, высвободила пар и давление в виде всплесков, медленно источая полость. Первое из таких событий могло произойти на Рождество 2024 года, а последующие - в начале 2025 года.

Другие интересные материалы о геологии

Как писал УНИАН, в мире есть драгоценный камень стоимостью 110 тысяч евро за килограмм, который встречается только в Чехии и образовался в результате катастрофического космического столкновения. Речь идет о молдавите, который по сравнению с обычными драгоценными камнями, которые кристаллизуются в течение миллионов лет глубоко в мантии Земли, образовался за секунды.

Также сообщалось, что Австралия стоит на пороге новой золотой лихорадки. В частности геологи обнаружили химический след ранее скрытых месторождений золота, что уже назвали потенциальным изменением правил игры в разведке полезных ископаемых во всем мире.

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