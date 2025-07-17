Тэмми Брюс не стала озвучивать эти данные.

В Государственном департаменте США не стали отвечать на вопрос, сколько стран-членов Североатлантического Альянса согласились покупать американское оружие для Украины.

Во время брифинга пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс спросили, сколько членов НАТО уже взяли на себя соответствующее обязательство по этим договоренностям. Она сказала, что не может говорить об этом:

"Я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться или дипломатически обсудить. И я не в состоянии обсуждать то, что может сказать руководство НАТО".

НАТО будет покупать оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, на днях президент Дональд Трамп объявил о новой схеме: США будут производить и продавать вооружение в НАТО, а сами союзники будут передавать его Украине.

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По данным западных СМИ, речь идет о продаже вооружения стоимостью около 10 миллиардов долларов. Европе продадут ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды. Уже подтверждена передача зенитных ракетных комплексов Patriot.

По словам Трампа, такая схема позволит быстрее обеспечить Украину необходимой защитой, не увеличивая финансовую нагрузку на бюджет Соединенных Штатов Америки.

Германия уже объявила, что купит для украинской армии две системы Patriot. По словам президента Владимира Зеленского, также ожидается поставка от Норвегии.

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