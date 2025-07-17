По его словам, сложившаяся ситуация деморализует обычных граждан, которые вынуждены нести основное бремя войны.

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Игорь Луценко обратил внимание на ухудшение ситуации с личным составом в ВСУ и в российской армии.

По его мнению, потери личного состава вызваны не только боевыми действиями, но и внутренними проблемами в структуре Сил Обороны, которые имеют системный характер.

По его словам, эти проблемы касаются как качества новобранцев, так и мотивации к службе, которая все больше снижается из-за социальных и организационных факторов.

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"По данным за первое полугодие, в ВСУ было переведено около 40 тысяч человек в пределах различных подразделений. В то же время официальное количество самовольно оставленных частей (СОЧ) составляет примерно 100 тысяч человек, а реальная цифра, вероятно, значительно выше. Это свидетельствует о серьезной проблеме дезертирства, которая подрывает боеспособность армии. Основной причиной таких потерь являются не только высокие риски службы на передовой, но и внутренние барьеры, которые затрудняют эффективное управление личным составом", - сказал Луценко "Фокусу".

Он утверждает, что на местах реализацию программы "Армия+" часто блокируют незаконными методами, что только ухудшает ситуацию. Луценко отметил:

"Даже бригады, которые активно рекламируют свою деятельность и считаются элитными, сталкиваются с трудностями. Качество новобранцев заметно снижается. Многие из них не имеют достаточной подготовки или мотивации, что влияет на общую эффективность подразделений".

По его убеждению, причиной этому является социальное неравенство, которое глубоко укоренено в обществе, когда имущественный и статусный ценз позволяют представителям высших социальных слоев избегать военной службы. Эта ситуация деморализует обычных граждан, которые вынуждены нести основное бремя войны.

По его словам, пока элита избегает участия в боевых действиях, все больше простых людей выбирают путь дезертирства: нехватка квалифицированных кадров ослабляет армию, а демотивация среди личного состава лишь усугубляет кризис.

Луценко заявил, что официальное количество пехоты, находящейся на передовой, составляет менее 100 тысяч человек, что меньше количества СОЧ. По его мнению, это подчеркивает масштабы проблемы, ведь реальная численность тех, кто фактически выполняет боевые задачи, значительно ниже задекларированной.

Военный предложил устранить бюрократические и незаконные преграды для реализации программ вроде "Армия+", а обществу стоит пересмотреть свое отношение к военной службе, чтобы она воспринималась как обязанность для всех, независимо от социального статуса.

Мобилизация в Украине - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что мобилизационный процесс в Украине продолжается в плановом режиме. Новобранцы проходят подготовку как в Украине, так и за рубежом.

Эксперт отметил, что в современной войне ключевую роль играет не столько количество бойцов, сколько технологические средства ведения боевых действий - беспилотники, артиллерия и другие системы поражения. Именно поэтому численность армии сегодня не является критической проблемой.

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