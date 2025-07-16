В четверг, 17 июля, погода в Киеве заметно изменится: температура снизится на 4 градуса, по сравнению с предыдущим днем, а также будут осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +18°, а днем температура поднимется максимум до +24°. День будет пасмурный, ожидается дождь и вероятна гроза.
Ветер переменный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильно пониженное - 742 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 17 июля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, гроза.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
В Тернополе 17 июля ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, дождь с грозой.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +21°, пасмурно, ливень.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +22°, ливень.
В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+23°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+26°, ливень.
В Одессе 17 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +28°, дождь.
В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°, ливень.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +25°, небольшая облачность, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +21°...+33°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +34°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.