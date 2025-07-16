В столице также ожидается дождь и гроза.

В четверг, 17 июля, погода в Киеве заметно изменится: температура снизится на 4 градуса, по сравнению с предыдущим днем, а также будут осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +18°, а днем температура поднимется максимум до +24°. День будет пасмурный, ожидается дождь и вероятна гроза.

Ветер переменный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильно пониженное - 742 миллиметра ртутного столба.

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Погода в Украине 17 июля

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 17 июля ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, дождь с грозой.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +21°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +22°, ливень.

В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+23°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+26°, ливень.

В Одессе 17 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +28°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°, ливень.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +21°...+33°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +34°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.

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