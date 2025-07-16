Часть пауков, к сожалению, погибла.

В Германии таможенники обнаружили около 1500 тарантулов, которые были спрятаны в коробках, в которых должен был быть шоколадный торт. Об этом сообщает The Washington Post.

Такой пакет был адресован для отправки из Вьетнама в Северный Рейн-Вестфалию на западе Германии. Ядовитых пауков запихнули в маленькие пластиковые контейнеры, которые затем были заполнены ярко-красными коробками для тортов.

Как сообщили представители аэропорта Кельн-Бонн, "заметный запах", который не соответствовал заявленному содержимому, был ощутим из одной из упаковок, когда ее открыли.

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В частности пресс-секретарь Главного таможенного управления Кельна Майя Лей отметила, что большинство контрабандных тарантулов были живы, когда их нашли. Те, что выжили, были переданы под уход профессионалов.

"Наиболее шокирующим является то, что люди стремятся получить прибыль за счет благополучия животных. Очень обидно, что так много животных не выжило", - отметила Лей.

В то же время она не смогла сказать, сколько именно тарантулов погибло.

По ее словам, лицо, отправившее посылку, было найдено около трех недель назад, сейчас ему вручили подозрение.

"Тот факт, что некоторые паукообразные погибли, нарушает немецкие нормы по защите животных", - говорится в пресс-релизе таможенного управления.

Кроме того, уголовное производство ведется и против получателя посылки в Зауэрланде.

"Мои коллеги в аэропорту регулярно удивляются содержимому запрещенных посылок со всего мира, но обнаружение около 1500 маленьких пластиковых контейнеров с молодыми тарантулами в этой посылке оставили без слов даже самых опытных из них. Это чрезвычайное изъятие для немецкой таможни", - отметил другой представитель главного таможенного управления Кельна Йенс Аланд.

Незаконная перевозка животных - другие инциденты

Как писал УНИАН, в Индии задержали контрабандиста, который привез из-за границы почти полсотни ядовитых змей. Таможенники изъяли у пассажира трех паукообразных рогатых гадюк, пятерых азиатских листовых черепах и 44 индонезийских ямочных гадюк.

Также сообщалось, что в Испании разоблачили контрабандистов, которые отправляли экзотических кошек в РФ и Беларусь. Скорее всего, животные предназначались для вывоза в РФ, Беларусь и Китай. Отмечается, что подозреваемые предлагали на продажу белых тигров, дымчатых леопардов (стоимостью до 60 000 евро), рыси, гиен, черных леопардов и пум.

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