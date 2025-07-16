В середине недели, 17 июля, погода в Украине изменится. В большинстве областей пройдут дожди и грозы, а вместе с ними снизится и температура. Прохладнее всего будет на западе, +20°...+23°. На севере Украины будет комфортная температура +23°...+25°, в центре +25°...+31°. И только на юге и востоке все еще будет жара +30°...+36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +24°, гроза.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Тернополе 17 июля ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, дождь с грозой.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +21°, пасмурно, ливень.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +22°, ливень.
- В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+23°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+26°, ливень.
- В Одессе 17 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +28°, дождь.
- В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +25°, небольшая облачность, гроза.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +21°...+33°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +34°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
17 июля - какой праздник, приметы
17 июля - день Андрея. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.