17 июля погода в Украине будет мокрой / фото Pixabay

В середине недели, 17 июля, погода в Украине изменится. В большинстве областей пройдут дожди и грозы, а вместе с ними снизится и температура. Прохладнее всего будет на западе, +20°...+23°. На севере Украины будет комфортная температура +23°...+25°, в центре +25°...+31°. И только на юге и востоке все еще будет жара +30°...+36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +24°, гроза.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
  • В Тернополе 17 июля ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, дождь с грозой.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +21°, пасмурно, ливень.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +22°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+23°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах завтра будет ночью +19°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность, дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+26°, ливень.
  • В Одессе 17 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +28°, дождь.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°, ливень.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +25°, небольшая облачность, гроза.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +30°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +21°...+33°.
  • В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +34°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
17 июля в Украине станет свежее и пройдут дожди / фото УНИАН

17 июля - какой праздник, приметы

17 июля - день Андрея. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

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