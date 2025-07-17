Келлог отметил, что США должны принять это во внимание.

Спецпредставитель США Кит Келлог побывал с визитом на оборонных предприятиях, где разрабатываются украинские дроны и крайне высоко оценил потенциал Украины в этой сфере. Об этом он написал в сообщении в соцсети Х.

"Я своими глазами увидел, как производятся и разрабатываются украинские беспилотники. Невероятные инновации, особенно в области беспилотников", - написал Келлог.

При этом он подчеркнул, что Украина лидирует в этом новом типе войны с использованием БПЛА, и США должны обратить на это внимание.

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"В этой новой эпохе/типе войны они лидируют. Их скорость инноваций и способность к переработке впечатляют. Наша оборонно-промышленная база должна принять это во внимание и адаптироваться", - подчеркнул Келлог.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты хотят покупать дроны, произведенные в Украине. По словам главы государства, этот вопрос обсуждался во время разговора с Дональдом Трампом.

Визит Келлога в Украину

Кит Келлог прибыл в Украину 14 июля. Предполагается, что он проведет в стране несколько дней. В Украине Келлог должен получить данные о потенциале армии РФ и перспективах украинского войска.

В Киеве Кэллог провел ряд встреч, в частности, с президентом Зеленским, во время которой обсуждалось соглашение Трампа с НАТО о поставках Украине оружия. Также Келлог встретился с главой ГУР Кириллом Будановым, на встрече его ознакомили с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов РФ до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

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