Даже после ядерного апокалипсиса на Земле выжить будет легче.

Астрофизик Адам Беккер раскритиковал идею Илона Маска о колонизации Марса как убежища для человечества, назвав эту планету настоящим адом.

Как пишет sustainability-times.com, в интервью журналу Rolling Stone Беккер назвал идею Маска "одной из самых глупых вещей, которые только можно было сказать", заявив, что даже в катастрофических сценариях Земля останется гораздо более пригодной для жизни.

Марс vs Земля после катастрофы

В поддержку своего аргумента Беккер приводит три сценария: столкновение с астероидом, сопоставимое с тем, что уничтожило динозавров, глобальную ядерную войну и неуправляемое изменение климата. В каждом из этих экстремальных обстоятельств, утверждает Беккер, Земля всё равно будет более гостеприимной, чем Марс. Это связано с тем, что, несмотря на значительные разрушения, Земля сохранила бы такие важные элементы, как пригодная для дыхания атмосфера, подходящая гравитация, доступная вода и естественная защита от вредного излучения.

Видео дня

При этом на Марсе жизнь будет ограничена герметичными куполами, и любой сбой в критически важных системах приведет к немедленной катастрофе. Напротив, на Земле, даже после планетарной катастрофы, всё ещё могут существовать очаги жизни, способные к восстановлению и регенерации.

Терраформирование Марса: наука или научная фантастика?

Илон Маск очень красочно расписывал терраформирование Марска, включающее взрывы ядерных бомб на полюсах, размещение гигантских зеркал в космосе и строительство теплиц с контролируемым климатом.

Однако превращение Марса в Землю 2.0 — это колоссальная задача, которая включает в себя:

Выброс достаточного количества CO₂ для уплотнения атмосферы.

Создание устойчивого парникового эффекта для потепления планеты.

Создание искусственного магнитного поля для защиты.

Даже если бы все запасы CO₂ были высвобождены, атмосферное давление достигло бы всего 7% от земного, что недостаточно для выживания без герметичных скафандров. Также стоит учесть колоссальные затраты на транспортировку материалов, продовольствия, воды на расстояние 34 миллионов миль.

Беккер сравнивает инвестиции в Марс ради выживания с оставлением разрушенной больницы, чтобы выжить в радиоактивной пустыне без кислорода.

"Лучше сохранить нашу планету, пусть даже израненную, чем изгнать себя в гигантскую барокамеру под открытым небом", – утверждает он.

Ранее миллиардер заявил,что компания SpaceX планирует запустить около пяти беспилотных миссий Starship на Марс за два года. Если беспилотные миссии приземлятся благополучно, пилотируемые миссии будут запущены через четыре года

До этого он заявлял, что первый беспилотный звездолет приземлится на Марсе в течение пяти лет, а первые люди высадятся на Марсе в течение семи лет.

Вас также могут заинтересовать новости: