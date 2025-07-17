Российская противовоздушная оборона за ночь якобы сбила 122 украинских беспилотника, которые атаковали Москву и десятки других областей. В результате налета есть погибшие и раненые.
Хотя в РФ отчитались, что больше половины беспилотников были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями, граничащими с Украиной, три из них долетели до Москвы.
В Смоленской области, граничащей с Беларусью, ранен человек, а гражданский объект получил незначительные повреждения, сообщил в Telegram губернатор области Василий Анохин.
В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погибли три человека и по меньшей мере 17 получили ранения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Примечательно, что беспилотники долетели и до Санкт-Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что к востоку от ранним утром четверга были сбиты два дрона.
Кроме того, по данным губернатора Воронежской области, дрон врезался в жилую 16-этажку в Воронеже из-за чего есть раненые, среди которых трое подростков.
Удары по РФ
8 марта дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ.
Позже в разведке сообщили, что группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России.