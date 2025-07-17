Дроны долетели даже до Саенкт-Петербурга, но громче всего было в Воронеже.

Российская противовоздушная оборона за ночь якобы сбила 122 украинских беспилотника, которые атаковали Москву и десятки других областей. В результате налета есть погибшие и раненые.

Хотя в РФ отчитались, что больше половины беспилотников были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями, граничащими с Украиной, три из них долетели до Москвы.

В Смоленской области, граничащей с Беларусью, ранен человек, а гражданский объект получил незначительные повреждения, сообщил в Telegram губернатор области Василий Анохин.

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В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погибли три человека и по меньшей мере 17 получили ранения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Примечательно, что беспилотники долетели и до Санкт-Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что к востоку от ранним утром четверга были сбиты два дрона.

Кроме того, по данным губернатора Воронежской области, дрон врезался в жилую 16-этажку в Воронеже из-за чего есть раненые, среди которых трое подростков.

Удары по РФ

8 марта дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ.

Позже в разведке сообщили, что группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России.

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