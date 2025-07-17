Генерал Кит Келлог в последнее время взял на себя более важную роль, в то же время спецпредставитель по России Стив Виткофф больше сосредоточился на ядерных переговорах с Ираном.

Резкий разворот позиции президента США Дональда Трампа в отношении России во многом объясняется его растущим недовольством непримиримой тактикой Владимира Путина. Однако это также было результатом многомесячных усилий "ястребов"-республиканцев, которые все это время пытались подтолкнуть Трампа к более жесткому отношению к Москве.

По данным источников The Telegraph, центральную роль в этих усилиях сыграли посланник США в Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

Несмотря на то что Кит Келлог продолжал выступать посредником в отношениях с Украиной, в феврале он был отстранен от прямых переговоров между официальными лицами США и Москвой в пользу Стива Виткоффа, миллиардера, не имеющего опыта дипломатической работы.

Видео дня

Сам Виткофф четыре раза лично встречался с Путиным – и это несмотря на то, что в интервью с Таккером Карлсоном не смог вспомнить названия украинских территорий, по поводу которых вел переговоры, напоминает The Telegraph.

Однако в последние недели ситуация начала меняться, и, как сообщил The Telegraph помощник конгрессмена, Келлог "в последнее время находится на подъеме":

"Дипломатический источник добавил, что генерал Келлог "в последние несколько недель взял на себя более важную роль", в то время как Виткофф был поглощен переговорами с Ираном по ядерной программе".

Другим главным двигателем решения Трампа отказаться от "бархатной перчатки" в отношении России считается госсекретарь Марко Рубио.

The Telegraph отмечает, что с момента вступления в должность Рубио, давний сторонник жесткой внешней политики, который когда-то называл Путина "гангстером", "бандитом" и "военным преступником", взял более примирительный тон по отношению к Москве.

При этом, по словам одного из источников издания в Конгрессе, близкие отношения Рубио с Трампом позволили ему вмешаться, когда Путин в последние недели усилил свои атаки по Украине.

"Многие из нас верили, что россияне все испортят. [Наша тактика заключалась в том, чтобы] уйти с дороги и позволить россиянам напомнить нам, почему это происходит. Они всегда заходят слишком далеко", — сказал помощник конгрессмена.

Трамп ужесточил позицию в отношении России

По его словам, если в течение 50 дней россияне не согласятся на мирную инициативу, Вашингтон введет 100% вторичные пошлины на товары из РФ.

Кроме того, он анонсировал поставки оружия в Украину. Теперь европейские страны-члены НАТО будут покупать у США оружие, а свое передавать украинской армии.

В то же время, отмечают западные аналитики, за громкими заявлениями Трампа пока стоит больше риторики, чем реальных действий: конкретики по объемам и срокам поставки оружия нет, санкции против РФ откладываются, а "ультиматум" Путину похож на очередную попытку договориться лично, а не стратегически.

Вас также могут заинтересовать новости: