Эксперт указал на то, что глава Белого дома уже не раз ставил сроки, в которые намеревался закончить войну в Украине.

Украинцам следует перестать верить в так называемые "дедлайны" президента США Дональда Трампа, которые он устанавливает для окончания войны в Украине.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала Киев24. "Мы говорим о человеке, который сказал, что остановит эту войну за 24 часа с момента инаугурации. Затем к этим 24 часам добавилось еще 100 дней и они прошли", - констатировал Дикий.

Он отметил, что сейчас этот же человек озвучил цифру 50 дней. "Вот он сказал "50 дней" - а дальше что? А дальше ничего"", - подчеркнул эксперт.

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Дикий считает, что в настоящее время Украине следует сосредоточиться на реализации необходимых планов для победы над РФ.

50 дней Трампа

14 июля Трамп поставил Путину ультиматум, пригрозив ввести вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по окончанию войны в Украине.

Трамп сказал, что Путин его разочаровал из-за того, что не согласился на прекращение огня.

Новая риторика Трампа по Украине - скорее имитация поддержки. Как написало издание Foreign Policy, громкие заявления Трампа по Украине лишены какой-либо стратегии.

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