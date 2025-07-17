Сконцентрируйтесь и включайте внимательность!

Головоломки - это не только веселое развлечение, но и отличный способ улучшить концентрацию, память и внимательность. Именно благодаря этому такие задания стали настоящим хитом в соцсетях: они захватывают с первого взгляда и не отпускают, пока не найдешь ответ.

УНИАН создал новое интересное задание, которое позволит вам отдохнуть от дел. Перед вами набор из десятков различных букв, среди которых спрятали одно-единственное слово "книга". У вас есть всего 9 секунд, чтобы его найти!

Подсказка

Внимательно просматривайте вертикальные и горизонтальные столбцы и не слишком спешите с ответом: иногда глаза подбрасывают знакомые комбинации, которые на самом деле являются обычными ловушками.

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Ответ

Слово "книга" расположено вертикально в правой части изображения.

Головоломки от УНИАН

Если уверены в своей наблюдательности, то попробуйте очень быстро найти на зеленом фоне число 683. На решение этой загадки есть только шесть секунд.

Также можете пройти усложненный вариант задания по поиску слов. На этот раз придется найти сразу два слова - "акула" и "океан".

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