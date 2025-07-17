По словам эксперта, эта машина имеет очень надежный двигатель.

Опытный автомеханик Скотти Килмер рассказал об одном из лучших подержанных внедорожников. По его словам, этот автомобиль может проехать сотни тысяч километров. Об этом пишет Express.

По его словам, одним из таких автомобилей является Toyota RAV4. Скотти отметил, что это авто имеет "очень надежный двигатель" и хорошую топливную экономичность.

Он подчеркнул, что RAV4 не имеет турбонаддува, поэтому это свидетельствует о том, что эта деталь не будет быстро изнашивать автомобиль. По его словам, система полного привода является одним из главных преимуществ этой машины.

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"Я знаю много людей, которые владеют этими автомобилями, и они не имеют представления об этой системе [полного привода], поэтому те из вас, кто их владеет, теперь знают, для чего предназначена эта маленькая кнопка. Остановите автомобиль, нажмите кнопку, и вы получите полный привод со скоростью до 20 или 25 миль в час (40 км/ч - УНИАН), что позволит вам ездить по снегу и льду или ехать в поход или на рыбалку. Если она когда-нибудь сломается, вам, возможно, придется выложить кучу денег, но, с другой стороны, я еще никогда не видел, чтобы она ломалась. Если вы не едете по воде глубиной два метра и не затапливаете всю машину, это действительно хорошая система. Она уже давно выпущена, эта модель 2015 года, и я никогда не видел, чтобы она ломалась", - заверил автомеханик.

Также в своем видео Скотти показал прочность этой модели, в которой многие оригинальные детали до сих пор работают.

"Когда вы заглянете внутрь, вы увидите, что практически все - это оригинальные детали. Эти вещи служат очень долго, генератор - оригинальный. Вот вам еще одна деталь - это оригинальный аккумулятор, который до сих пор работает спустя восемь лет. Если посмотреть внутрь, честно говоря, это мои любимые тканевые сиденья. Посмотрите, как хорошо они сохранились", - добавил эксперт.

Другие интересные материалы об автомобилях

Ранее Скотти Килмер рассказал об автомобилях, которые не стоит покупать. По его словам, в этот перечень вошли новые большие пикапы и внедорожники Toyota, автомобили Ford американского производства и все новые пикапы от любого автопроизводителя.

Также сообщалось, что в Италии заметили самый узкий автомобиль в мире. В частности итальянский эксперт по автомобилям разрезал классический Fiat Panda, чтобы создать свою собственную ультратонкую версию, ширина которой составляет всего 50 сантиметров.

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