Чтобы сегодняшний день прошел удачно, запомните его приметы и особенности.

17 июля - важная дата для всех православных верующих. В нашей стране поздравляют специалистов по украинской культуре, а о том, что за праздник сегодня отмечается в народе, стоит знать женщинам. Мы назвали его важнейшие обычаи и запреты.

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Какой сегодня праздник церковный

В старом календаре христиане чтили святителя Андрея Критского. А вот какой сегодня церковный праздник по новому стилю - это день памяти мученицы Марины Антиохийской. Фермеры молятся ей о защите огорода от непогоды.

Какой сегодня праздник в мире

Известные такие международные праздники сегодня - День зеленоглазых людей, День уголовного правосудия, День эмоджи, День татуировки.

Самые известные мировые знаменитости, которые родились 17 июля, это писатель Шмуэль Агнон, астроном и математик Жорж Леметр, кинорежиссер Вонг Карвай.

Какой сегодня праздник в Украине

17 июля появился на свет знаменитый украинский краевед и исследователь Николай Миклухо-Маклай. Дата его рождения стала поводом основать профессиональный праздник сегодня в Украине - День этнографа.

Другие известные уроженцы Украины, рожденные в эту дату, архитектор Юлиан Захаревич, антрополог Филарет Колесса и политик Михаил Сирота.

Какой праздник 17 июля народный

В народе о каждой дате года есть собственные погодные приметы, и о 17 июля говорят следующее:

гроза с молниями предвещает хороший урожай;

если ночь безоблачная и луна ясно видна, то уродится картофель;

пошел дождь - остаток июля будет дождливым.

В верованиях наших предков эта дата называется Марина Огненная. В неё полагается убираться и делать ремонт. Маринин день считается удачным для женщин. Для женского счастья в праздник сегодня есть несколько обычаев - нужно сделать уборку, отдать нуждающимся ненужные вещи, подстричься и съесть блюдо из рыбы или морепродуктов.

Что нельзя делать сегодня

Не всем людям известно, какой сегодня праздник опасный для дорогих покупок и принятия важных решений. Поэтому не стоит переезжать, менять работу, жениться, а также рассказывать о своих планах.

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