17 июля - важная дата для всех православных верующих. В нашей стране поздравляют специалистов по украинской культуре, а о том, что за праздник сегодня отмечается в народе, стоит знать женщинам. Мы назвали его важнейшие обычаи и запреты.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой праздник 17 июля народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
В старом календаре христиане чтили святителя Андрея Критского. А вот какой сегодня церковный праздник по новому стилю - это день памяти мученицы Марины Антиохийской. Фермеры молятся ей о защите огорода от непогоды.
Какой сегодня праздник в мире
Известные такие международные праздники сегодня - День зеленоглазых людей, День уголовного правосудия, День эмоджи, День татуировки.
Самые известные мировые знаменитости, которые родились 17 июля, это писатель Шмуэль Агнон, астроном и математик Жорж Леметр, кинорежиссер Вонг Карвай.
Какой сегодня праздник в Украине
17 июля появился на свет знаменитый украинский краевед и исследователь Николай Миклухо-Маклай. Дата его рождения стала поводом основать профессиональный праздник сегодня в Украине - День этнографа.
Другие известные уроженцы Украины, рожденные в эту дату, архитектор Юлиан Захаревич, антрополог Филарет Колесса и политик Михаил Сирота.
Какой праздник 17 июля народный
В народе о каждой дате года есть собственные погодные приметы, и о 17 июля говорят следующее:
- гроза с молниями предвещает хороший урожай;
- если ночь безоблачная и луна ясно видна, то уродится картофель;
- пошел дождь - остаток июля будет дождливым.
В верованиях наших предков эта дата называется Марина Огненная. В неё полагается убираться и делать ремонт. Маринин день считается удачным для женщин. Для женского счастья в праздник сегодня есть несколько обычаев - нужно сделать уборку, отдать нуждающимся ненужные вещи, подстричься и съесть блюдо из рыбы или морепродуктов.
Что нельзя делать сегодня
Не всем людям известно, какой сегодня праздник опасный для дорогих покупок и принятия важных решений. Поэтому не стоит переезжать, менять работу, жениться, а также рассказывать о своих планах.