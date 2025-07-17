Сенатор планирует обсудить это с Трампом.

Ультиматум президента Дональда Трампа в адрес России может остановить продвижение двухпартийного законопроекта Грэма и Блументаля о "драконовских" санкциях против РФ и ее партнеров.

В комментарии Semafor американский сенатор Линдси Грэм заявил, что хочет обсудить с президентом этот документ. По его словам, решение о голосовании в Сенате до августа будет принято уже в ближайшие дни:

"Аргументом в пользу законопроекта является то, что он получит подавляющее количество двухпартийных голосов. Он будет иметь гибкость в политическом плане. И юридически будет сильнее".

Сенатор Кевин Крамер, партнер Грэма по законопроекту, также поддержал принятие решения как можно быстрее. Тем временем Ричард Блументаль заверил, что президент продемонстрировал "мощный знак единства с Конгрессом".

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Новые санкции против России

Законопроект Sanctioning Russia Act of 2025 был подан сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем. Он быстро получил поддержку более 80 законодателей из обеих партий.

Законопроект предлагает, в частности, ввести 500% пошлины на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Также документ предусматривает первичные и вторичные санкции против российских олигархов, банков и энергетических компаний.

Дональд Трамп, который дал России 50 дней на достижение мирного соглашения, заявил, что предложенные им 100% пошлины будут действовать так же эффективно, поскольку в определенный момент цифры уже не имеют значения.

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