На фронт отправляют мужчин, которые физически не способны выполнять задачи в боевых подразделениях.

Военно-врачебные комиссии пренебрегают состоянием здоровья военнообязанных в погоне за количеством мобилизованных. Об этом в эфире "Киев24" заявил врач-хирург, начальник медицинского пункта ПКШР бригады "Гарт" Андрей "Кельт".

"Что изменилось в военной медицине с 2022 года? Я по собственному опыту могу сказать, что изменилось состояние здоровья новоприбывшего пополнения. По моему мнению, военно-врачебные комиссии во время мобилизации должны качественно выполнять свою работу. В погоне за количеством мобилизованных ВЛК пренебрегают состоянием здоровья военнообязанных", - отмечает "Кельт".

По его словам, не бывает так, что новоприбывший, например, 1970 года рождения, который всю свою жизнь работал, условно, в поле, был полностью здоров. В то же время именно такой "диагноз" выпивает из решения соответствующей военно-врачебной комиссии. На практике, как отметил "Кельт", такой военнослужащий попадает в боевое подразделение, неделю выполняет свои должностные обязанности. Он это делает в сложных погодных условиях, он физически нагружен, носит на себе боевую экипировку.

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"Далее боец начинает жаловаться на состояние здоровья", - говорит начальник медпункта.

Затем медицинская служба начинает обследовать военнослужащего, лечить, что иногда длится месяцами, а заканчивается пересмотром решения ВВК. Как пояснил "Кельт", оказывается, что человек, в лучшем случае пригоден к службе в тыловых подразделениях, в худшем - вообще не пригоден. "Вопрос: "Почему этот военный сразу не пришел на службу с соответствующим решением ВВК? Для чего мы перегружаем и без того перегруженную медицинскую систему?", - подчеркивает медик.

Он пояснил, что мужчины соответствующего возраста прибывают на фронт с "букетом" хронических заболеваний, который заработали за всю свою жизнь. И от того, что во время мобилизации им поставили штамп "годен", они не становятся здоровее. Они попадают в суровые погодные условия, под физическую нагрузку и просто физически не выдерживают службу в боевых подразделениях.

"Поэтому, по моему мнению, военно-врачебным комиссиям надо более качественно относиться к своей работе", - отмечает "Кельт".

Что еще известно о ВЛК

Как сообщал УНИАН, после ранения военный продолжает получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение во время лечения. Основательница ОО "Адвокаты для военнослужащих" Евгения Рябека рассказала, что условия для этого - ранение произошло во время участия в боевых действиях и есть соответствующая справка об этом - Приложение 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Лечение длится минимум одну неделю и максимум - четыре месяца, но есть нюансы. В некоторых случаях законодательство предусматривает более длительные сроки лечения. Их продлевают по решению или справкой медицинского учреждения или ВВК.

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