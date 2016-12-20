Бои на Светлодарской дуге: у Полторака сообщили о признаках дальнейшего обострения ситуации
Ситуация в зоне проведения АТО демонстрирует признаки дальнейшего обострения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«Враг значительно увеличил количество случаев нарушения режима тишины, обстрелов украинских позиций. В целом 47 фактов использования оружия против наших позиций зафиксировано за минувшие сутки против 24-х сутками ранее», - сказал Мотузяник.
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По его словам, самой горячей точкой остается направление Светлодарской дуги с эпицентром вблизи поселка Луганское.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.30 на Светлодарском направлении террористы силами трех штурмовых групп численностью по 3-5 человек предприняли попытку прорвать оборону украинских военных.