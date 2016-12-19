Генсек НАТО заявил о рекордном количестве обстрелов на Донбассе: "глубокие" расхождения с Россией остаются

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в понедельник в Брюсселе в штаб-квартире альянса после завершения заседания, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеУсилить приверженность "Минску": Могерини заговорила о готовности ЕС поддержать миссию ОБСЕ к выборам на Донбассе

«У нас была открытая и содержательная дискуссия по вопросам, которые важны для нашей общей безопасности. Во времена напряжения диалог даже более важен, чем когда-либо. Поэтому мы привержены диалогу. Мы будем держать открытыми каналы для нашего общения. Первая тема, которую мы обсудили, был кризис в Украине и вокруг нее», – сообщил генсек альянса.

Столтенберг подчеркнул, что из-за этого кризиса между союзниками и Россией есть глубокое расхождение. «Сегодня союзники подтвердили их сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, союзники не признали и не признают незаконную и нелегальную аннексию Крыма Россией», – констатировал он.

Генсек НАТО также указал на то, что ситуация на востоке Украины продолжает вызывать обеспокоенность. «За последние месяцы нарушение режима прекращения огня достигло рекордного уровня. Тяжелое вооружение отведено не было, а наблюдатели ОБСЕ становятся целью», – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что Минские договоренности предоставляют «план для решения конфликта». «Все подписанты должны полностью выполнять их обязательства. Союзники призывают Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы они выполнили в полном объеме взятые обязательства», – сообщил генсек НАТО.

Также стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, включительно с террористическими угрозами в регионе.

Кроме того, предметом обсуждения была военная деятельность, прозрачность и уменьшение рисков. «Ответственность и предсказуемость уменьшает риски неправильного понимания, ошибок», – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что союзники и Россия имеют разные точки зрения. «Наши заседания не является признаком того, что мы возвращаемся к business as usual (традиционный подход, обычный порядок дел). Но без того, чтобы говорить, мы не сможем решить наши различия и улучшить взаимопонимание», – убежден он.