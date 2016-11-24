Журналист рассказал о возможных планах России на "второй украинский фронт" и "прибалтийский котел"

Масштабные железнодорожные перемещения из России в Беларусь, запланированные на 2017 году могут говорить о планах Кремля перебросить в эту страну значительную часть контингента недавно воссозданной 1-й Гвардейской танковой армии Западного военного округа. Об этом идет речь в расследовании Андрея Сантаровича, опубликованном изданием "Апостроф".

Согласно документации конкурсных торгов по выполнению воинских грузовых перевозок в прямом международном железнодорожном сообщении для нужд Минобороны РФ, всего в 2017 году из России в Беларусь должны прибыть до 4162 вагонов с грузами военного назначения. Это в 33 раза больше, чем в 2015 году, и в 83 больше, чем в текущем.

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Сформированная таким образом крупная воинская группировка, по мнению опрошенных экспертов, может быть использована как для вторжения в Украину, так и для соединения с военной группировкой ВС РФ в Калининградской области и создания так называемого "прибалтийского котла".

"Кроме того, появление таких сил на территории Беларуси означает установление полного военно-политического контроля над Минском, который пытается проводить "многовекторную" политику в украинско-российском конфликте", - подчеркивает автор материала.

Также он обращает внимание на планируемое увеличение перевозок в Приднестровье. Железнодорожное сообщение из России идет через Украину.

"Все прошлые годы россияне пользовались уловкой: перевозки осуществляла "дочка" одного из крупнейших грузовых железнодорожных перевозчиков России – зарегистрированное в Киеве ООО "Первая грузовая компания в Украине". Да и объемы перевозок составляли всего 20-30 вагонов. А вот в следующем году планируется переправить уже 131 вагон", - отмечает журналист.

За все железнодорожные перевозки вне территории своего государства Минобороны России запланировало выделить свыше $20 млн.

Ряд опрошенных изданием экспертов в Беларуси связывают увеличение поставок из России с проведением совместных стратегических командно-штабных учений "Запад-2017", которые должны пройти в Беларуси и в западных регионах России в сентябре следующего года.

"Последний раз на территории двух государств такие учения проводились осенью 2013-го. А через два года Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало сравнительный анализ, из которого было видно, что и параметры учений "Запад-2013", и оперативное построение войск соответствовали реальным действиям российских подразделений в Донецкой и Луганской областях Украины весной 2014-го", - рассказывает журналист.

Однако проведение учений не предполагает такой масштабной логистики, которая предусмотрена в тендере Минобороны России на следующий год, считает директор белорусского "Центра стратегических и внешнеполитических исследований" и офицер запаса Вооруженных сил Беларуси Арсений Сивицкий.

"Версия об учениях не подтверждается при сравнении данных по железнодорожным перевозкам за 2013 год, когда в Беларуси проходили "Запад-2013". От российской стороны в этих учениях у нас в республике принимали участие военнослужащие численностью чуть более половины отдельной мотострелковой бригады (приблизительно 2500 человек). Для их переброски российской стороне потребовалось 20 воинских эшелонов, что соответствует количеству в 200 вагонов. С учетом того, что в 2017 году Министерство обороны России собирается отправить в белорусском направлении в 20 раз больше вагонов, то это, скорее, свидетельствует о планах перебросить на территорию Беларуси большую часть недавно воссозданной 1-й Гвардейской танковой армии Западного военного округа, нежели просто поучаствовать в очередных совместных учениях. Также нужно учитывать, что определенное количество железнодорожных вагонов может проходить по секретной статье и не учитываться в тендере – это обычная практика при подготовке военных учений. Так что целесообразно умножить количество вагонов на коэффициент 1,5 для получения реального представления о масштабах переброски российских войск", – рассказал Сивицкий.

В свою очередь старший аналитик "Белорусского института стратегических исследований" Денис Мельянцов, напоминает, что еще не закрыт вопрос российской авиабазы в Беларуси: "Пока он отложен ввиду отчаянного сопротивления белорусской стороны. Для Минска российская авиабаза крайне вредна, так как она демонстрирует несамостоятельность Беларуси, способствует ухудшению отношений с Украиной и росту напряженности с Западом. И это в то время, когда Минск пытается добиться признания себя как нейтральной площадки для переговоров и проводить многовекторную политику".

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Однако в этой истории важна не столько сама авиабаза (объект если и будет открыт, то не в чистом поле, а на имеющейся инфраструктуре военного аэродрома, и несколько тысяч вагонов для нее не потребуется), сколько последствия переброски такого количества российских войск в Беларусь.

"Если такое количество вагонов не является случайной ошибкой, то можно говорить о косвенных свидетельствах того, что Кремль в 2017 году собирается предпринять мероприятия по стратегическому развертыванию своей военной группировки на белорусской территории, что для Беларуси будет означать военное вмешательство России с целью установления полного военного и политического контроля. В случае крупного регионального конфликта Беларусь, с одной стороны, выступает буфером для России, а с другой – именно с белорусской территории российские войска могут соединиться с группировкой в Калининграде наиболее оперативным образом – от белорусской границы до Калининграда всего 70 км – и таким образом замкнуть "прибалтийский котел". В любом случае, предоставление своей территории для агрессивных действий России в отношении третьих стран и Украины в том числе приравняет белорусскую сторону к государству-агрессору, на что официальный Минск добровольно не пойдет в силу взятых на себя гарантий и ответственности за поддержание региональной безопасности и стабильности", – считает Сивицкий.

"Впрочем, действия представителя Беларуси во время голосования в Третьем комитете ООН за "крымскую резолюцию" в ночь с 15 на 16 ноября заставляют усомниться в том, что Минск действительно хочет стать "миротворцем", - подытожил журналист.

Как известно, в день голосования за резолюцию о правах человека в Крыму, представитель Беларуси сначала пытались сорвать ее рассмотрение, а потом и вовсе проголосовали против.