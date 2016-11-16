В МИД Беларуси объяснили, почему голосовали в ООН против резолюции по Крыму

"Позиция Республики Беларусь по Украине не поменялась ни на йоту. Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", - об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Дмитрий Мирончик.

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По его словам, Беларусь на себе испытала, "насколько деструктивен и несправедлив механизм страновых резолюций, и твердо уверена, что их принятие – это путь в никуда".

"Эта практика, выработанная в годы холодной войны, навязывается Организации Объединенных Наций отдельными странами исключительно для продвижения собственных интересов… Мы всегда открыто голосуем против страновых резолюций, где бы они не рассматривались – в Женеве или Нью-Йорке. Это – не свидетельство поддержки стран, становящихся объектами резолюций, а свидетельство нашего последовательного неприятия лицемерных подходов к теме прав человека, которые навязываются Организации Объединенных Наций отдельными государствами по принципу "я лучше знаю, что вам надо делать", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушениях прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украина.

23 страны, среди которых Беларусь, Армения и Казахстан, голосовали против принятия резолюции