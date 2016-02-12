США возвращаются на авиабазу времен "холодной войны" для слежения за субмаринами РФ
Военно-морской флот США намерен вернуться на базу в Исландии, которая использовалась во времена холодной войны, для охоты на российские подводные лодки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой military.com.
Командование Пентагона просит выделить средства для обновления ангара для самолетов на базе в Кефлавике. На базе планируют разместить противолодочный самолет P-8 Poseidon, который придет на смену самолетам P-3 Orion, когда-то размещавшимся в Исландии.
На базе в Кефлавике до закрытия в 2006 году размещались до 2500 военнослужащих, которые обслуживали самолеты ВВС и флота США.
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ВМФ США сейчас регулярно отправляет P-3 Orion в Кефлавик со своей авиабазы на Сицилии для слежения за российскими подводными лодками в Северной Атлантике. P-8 Poseidon будут выполнять такую же роль, как только ангар для самолетов приведут в соответствие с требованиями обслуживания.
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Справка УНИАН. База ВМС США Кефлавик была открыта в 1942 году по договору Исландии с американцами об обороне острова. В 1946 году Вашингтон и Рейкьявик продлили контракт долгосрочной аренды базы, а еще через пять лет договор расширили под НАТО. В 2006 году американцы покинули базу после окончания срока действия договора.