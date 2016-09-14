Нападение на украинских военных в Луганской области совершил вооруженный дезертир - СМИ

Об этом пишет Думская.

По данным издания, официальная информация о «бое с диверсионно-разведывательной группой противника» не соответствует действительности.

"Думская" утверждает, что бойцов расстрелял вооруженный дезертир, который скрылся предположительно на оккупированной территории. Военная контрразведка не исключает, что убийца мог быть связан с террористической организацией.

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Информацию о гибели бойцов ВСУ от рук дезертира подтвеждает также бывший командир батальона "Кривбасс", депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

"Вооружён, при себе полный боекомплект,есть гранаты, убил двоих, ранил пятерых. Может направляться в Кривой Рог, возможно через Днепр. Может быть в форме. Особое внимание волонтёрам, может просить помощи", - написал Колесник на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению штаба АТО, 12 сентября 2016 года около 16:00 позиции одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в районе Станицы Луганской были атакованы вражеской ДРГ. В результате боя двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения, один пропал без вести. В результате инцидента погибли кадровый офицер - капитан Юрий Сметанин - и солдат Андрусович.