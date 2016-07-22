Муженко оценил потери украинской стороны за первые двое суток в случае полномасштабной войны с РФ

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, сообщает на своей странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

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"Была возможность спросить начальника Генерального штаба Виктора Муженко о том, насколько вероятно введение военного положения? Вопрос был задан в связи с недавним заявлением СНБО, которое многих взволновало. Ответ: угрозы такого уровня нет, сил и средств достаточно. Точка", - говорится в его сообщении.

Кроме того, по словам Муженко, в случае широкомасштабной российской агрессии "потери украинской стороны составят 10-12 тысяч человек за первые двое суток противостояния".

Ранее украинские военные сообщили, что на Донбасс возвращается настоящая война – с полномасштабными боями.