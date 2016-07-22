Украинские военные заговорили об угрозе возвращения на Донбасс полномасштабной войны (видео)

По сообщениям украинской разведки, главари террористических "ДНР" и "ЛНР" приказали срочно вернуться из отпусков всем боевикам и запретили им покидать места дислокации, говорится в сюжете ТСН.

Ночной бой вблизи Красногоровки, расстояние между позициями лишь 700 метров, к противнику можно просто докричаться. Когда украинским бойцам удается поджечь траву на вражеской территории, боевики наконец замолкают — очевидно, тушат пожар. Берутся спасать блиндажи и наши бойцы. На этот раз простенькие земляные укрепления выдержали обстрел.

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Буквально последних два дня враг значительно активизировался, говорят бойцы. С той стороны все чаще слышать грохот бронемашин. "Хорошо видно, как дым выступает, какая-то пыль. Может, они там что-то завезли, какую-то технику. Сейчас отъедут, поменяют позицию – на вечер готовятся снова", - говорят украинские военные.

"Скорее всего, у них произошла ротация, пришли свежие силы, активным огнем прощупывают нашу оборону. Потому что был не один бой, как это бывает обычно, а три. Они стреляли разрывными пулями 12-го калибра – давно такого не было", - констатируют бойцы ВСУ.

Давно враг не применял и самоходные артиллерийские установки, но за последние сутки САУ боевиков совершили четыре обстрела украинских позиций. "Под Талаковкой и Водяным были использованы САУ. Из них противник вел огонь по нашим позициям ночью", - рассказал спикер сектора "Мариуполь" Виталий Кириллов.

После ночного обстрела украинские бойцы подозревают, что боевики уже напрочь забыли, что обещали в Минских домовленностях. По их словам, на Донбасс возвращается настоящая война – с полномасштабными боями.