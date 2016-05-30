Волонтеры рассказали о тяжелой ситуации в районе Зайцево, информация о "сливе" населенного пункта не подтверждается

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Мирослав Гай.

Кроме того, по его словам, пошла атака пророссийских террористов. Ночью шел жуткий обстрел Авдеевки.

Также Гай утверждает, что почти потеряно Зайцево - "там боевики уже отбили километр и заняли позиции".

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"Широкино и Докучаевск - обстрелы. Наши не дают насыпать. Но уверен, ситуация ближайшее время поменяется. Эта наглость не пройдет", - отмечается в его сообщении.

В свою очередь международник-политолог в Мариупольском государственном университете, внесённый в "чёрные списки" "ДНР" за проукраинскую позицию Богдан Мирошников в своем Facebook написал, что по Зайцево ничего подобного не было, и это уже в который раз "сливают" территорию Украины. "Только лишь обычный обстрел наших позиций, как и все последние месяцы. Местными жителями подтверждается. Кстати, многие, наверное, не знают, но сам поселок Зайцево мы практически не контролируем с 2014 года", - утверждает он.

"Теперь о хорошем - было "жарко", были атаки, отбились. По "территории" захвата инфы нет. 200-х орков трое... пока такое", - пишут украинские патриоты на странице Nova gorlivka в Facebook.