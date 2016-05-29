Трагическая ночь на Донбассе: стали известны подробности гибели пяти украинских военных

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтерский проект "Повернись живим".

Отмечается, что в этих населенных пунктах вражеская ДРГ устроила засаду. "В результате 4 наших солдат погибли. Еще один военный погиб в этом же районе. Он на машине наехал на мину", - говорится в сообщении.

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Кроме того, стало известно, что все пятеро погибших воинов находились в одном батальоне.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий пятеро военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

Кроме того, в зоне проведения АТО за минувшие сутки зафиксировано 30 обстрелов боевиками позиций украинских военных, из них 13 - на Донецком, 12 - на Мариупольском и 5 - на Луганском направлениях.