В ОБСЕ заявили, что ситуацию на Донбассе невозможно спрогнозировать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, безопасную ситуацию на Донбассе в зоне конфликта невозможно спрогнозировать.

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В связи с этим он привел пример ситуации в Ясиноватой. По словам Хуга, в этом городе в воскресенье наблюдатели ОБСЕ слышали 186 взрывов, из которых 140 произошли в течение одного часа на расстоянии 1-6 км к западу и юго-западу от позиций, где находились наблюдатели.

“И затем на следующий день в Ясиноватой было тихо. По этой причине, хотя сейчас мы зарегистрировали меньше нарушений режима прекращения огня, чем раньше, я все же не решусь сказать, что ситуация стала лучше. Насилие возникает внезапно и продолжается”, - заявил Хуг.

По его словам, ситуация остается непредсказуемой из-за того, что стороны не выполняют Минские договоренности, а также потому, что стороны слишком близко находятся друг от друга на линии разграничения.