У Путина заявили, что РФ не может реализовать Минские соглашения

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Россия не может реализовать Минские договоренности. Напротив, в Минских договоренностях имеются обязательства сторон конфликта, в первую очередь, Киева, и мы по-прежнему констатируем абсолютную неготовность и нежелание следовать тем обязательствам, под которым стоит подпись руководителя Украины», - заявил Песков. (Под Комплексом мер по выполнению Минских соглашений стоит подпись экс-президента Украины Леонида Кучмы, посла РФ в Украине Михаила Зурабова, представителя ОБСЕ и боевиков – УНИАН).

«Мы не собираемся с кем-то поднимать эту тему (санкций). Мы с глубоким непониманием продолжаем относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении России с темой реализации Минских договоренностей. Достаточно нелогично и абсурдно выглядит заявление, что санкции могут быть сняты со временем после реализации Минских договоренностей», - добавил он.

Песков также заявил, что Россия не является стороной конфликта.

Как сообщал УНИАН, в Минских соглашениях четко указаны шаги, которые должны быть предприняты российской стороной. В частности, речь идет о прекращении огня, освобождении всех заложников, прекращении переброса войск и техники на Донбасс.

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Однако Россия в нарушение договоренностей продолжает поставлять на оккупированный Донбасс оружие, военную технику и живую силу.

В Минске 12 февраля 2015 года, кроме Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, была подписана декларация президента РФ, президента Украины, президента Франции и канцлера ФРГ в поддержку этого документа.

США и ЕС неоднократно заявляли, что срок действия экономических санкций против РФ связан с полным выполнением Минских договоренностей.