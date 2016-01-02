В Станично-Луганском районе неизвестные из автоматов обстреляли школу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, преступление было совершено 1 января.

В учебном заведении пробито несколько окон. Пострадавших нет.

«До этого случая перед Новым годом 31 декабря в этой школе военными специалистами была найдена приемно-передающая антенна, СВИТЧ и блок питания для снятия информации с электронных устройств военных, местных жителей, находящихся в зоне действия устройства, – отметил руководитель Луганской областной ВГА Георгий Тука.

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По его мнению, таким образом террористы отомстили за обезвреживание своего шпионского устройства.

Правоохранителями изучаются все обстоятельства дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-центр АТО проинформировал, что в селе Ольховое специалисты Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обнаружили и демонтировали шпионское устройство боевиков. На водонапорной башне, расположенной на территории школы, обнаружили приемно-передающую антенну, а в помещении школы – СВИТЧ и блок питания.

По словам местных жителей ряда населенных пунктов Луганской области, подобные устройства (антенны) установлены практически вдоль всей линии разграничения - через каждые 4 километра.