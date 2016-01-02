Военные ликвидировали в зоне АТО шпионское устройство боевиков

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Fаcebook, во время отработки оперативной информации военнослужащими отдела специальных операций штаба АТО на водонапорной башне, расположенной на территории общеобразовательной школы, обнаружили приемно-передающую антенну, а в помещении школы – СВИТЧ и блок питания.

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«Теоретически, данные устройства использовались НЗФ ЛНР для снятия информации с электронных устройств военнослужащих ВСУ, местных жителей, находящихся в зоне действия устройства. Используя данный канал доступа к сети Интернет, военнослужащие ВСУ и населениея серой зоны, находящиеся в радиусе его действия, не понимая того, лишаются возможности получать доступ к новостным ресурсам, что усиливает эффект российской пропаганды», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приборы были демонтированы и переданы следователю Станично-Луганского райотдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области, с целью проведения экспертизы и соответствующего расследования.

По словам местных жителей ряда населенных пунктов Луганской области, подобные устройства (антенны) установлены практически вдоль всей линии разграничения, в частности через каждые 4 км.