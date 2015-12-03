"Горящая дорога к Мариуполю": Эксперты Bellingcat доказали причастность армии РФ к наступлению на город

В расследовании отмечается, что два артиллерийских удара 23 августа 2014 года были нанесены с территории России.

"Из России были транспортированы 2 танка Т-72Б и установка 2С19 "Мста-С", замеченные в Новоазовске после захвата города. Также в отчете представлен анализ нескольких атак Новоазовского района в июле-августе 2014 и свидетельства, предполагающие участие в них России", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что 23 августа прошлого года реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другие артиллерийские установки нанесли удар по позициям украинской армии в районе села Холодное, более чем в 30 км от ближайших позиций пророссийских сепаратистов (атака А). Вскоре иная артиллерийская установка обстреляла те же позиции (атака B).

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"Два украинских блокпоста на дороге из пограничного пункта «Новоазовск» к городу Новоазовск были атакованы огнем РСЗО с огневой позиции, находящейся в километре от российской границы, (видны следы техники, ведущие обратно на российскую территории), и/или с позиции на российской территории (атака D)", - отмечают в Bellingcat.

Кроме того, журналисты нашли свидетельства пересечения пророссийскими сепаратистами границы к северу от пограничного пункта "Новоазовск" 25 августа 2014 и дальнейшей атаке украинских сил восточнее Новоазовска (атака E).

Также видеозаписи и фотографии свидетельствуют о последствиях обстрела РСЗО и артиллерией дорог, жилых домов, кладбища, хлебзавода и госпиталя во время штурма Новоазовска пророссийскими сепаратистами 25-26 августа 2014 (атаки F-H). После захвата Новоазовска 27 августа 2014 в городе были замечены танки Т-72Б и артиллерийские установки 2С19 «Мста-С». Два танка Т-72Б и одна установка 2С19 «Мста-С» были ранее замечены на российской территории, что подтверждает российское происхождение этих единиц техники.