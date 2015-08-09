Задержанный российский майор признался, что военным РФ на Донбассе выплачивают тройной оклад

Об этом рассказал советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит, передает Громадське.

Стало известно, что майор РФ Владимир Старков сообщил СБУ, что во время переезда он получил несколько приказов: изменить фамилию и оставить свои военные документы на территории России.

Тандит подчеркнул, что российский майор придумал себе фамилию – Овсянников, это девичья фамилия его жены.

"Должен сказать, что ни Овсянникову, ни Старкову никогда документы на территории Украины не выдавались. Что лишь подтверждает, что он не является жителем Украины", - отметил советник главы СБУ.

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Сообщается, что когда он приехал в воинскую часть, ему выдали удостоверение.

"Однако он привез с собой паспорт, который спрятал в сейфе отеля "Шахтер Плаза" в Донецке. Он нам даже потом давал код. Но, кроме того, он взял с собой карточку "Сбербанка России". На эту карточку он получал денежное довольствие, зарплату", - отметил Тандит.

Кроме того, российский офицер признался, что за участие в войне на Донбассе военным РФ выплачивают тройной оклад.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту "Березовое" (Донецкая область) задержали "КамАЗ" с боеприпасами. В транспортном средстве, который заехал с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании "майор", а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.