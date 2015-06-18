За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 14 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий, столкновений и провокаций три наших воина погибли, еще 14 ранены", - сказал он.