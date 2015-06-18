За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 14 ранены
13:06, 18 июня 2015Война
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За минувшие сутки на Донбассе Украина лишилась троих военных, еще 14 были ранены.
На Донбассе за минувшие сутки ранения получили 14 человек / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий, столкновений и провокаций три наших воина погибли, еще 14 ранены", - сказал он.
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