За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военнослужащих, 14 ранены

13:06, 18 июня 2015
Война
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За минувшие сутки на Донбассе Украина лишилась троих военных, еще 14 были ранены.

На Донбасі за минулу добу поранення отримали 14 осіб / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий, столкновений и провокаций три наших воина погибли, еще 14 ранены", - сказал он.

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