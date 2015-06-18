На Луганщине за сутки погиб военный, еще трое ранены – Москаль

В Луганской области за минувшие сутки, 17 июня, из-за обстрелов боевиками один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, боевики обстреляли Станицу Луганскую, окрестности поселков Крымское и Троицкое.

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Также боевики за прошедшие сутки вели массированный обстрел г. Золотое (Попаснянский район), особенно по пункту пропуска "Золотое - Первомайск", который в настоящее время не работает и в условиях постоянного обстрела работать не может.

Вчера в 12:30 боевики нанесли минометный обстрел по последнему блокпосту пропускного пункта, который находится на шахте «Родина». В результате обстрела три военнослужащие батальона «Айдар» получили тяжелые телесные повреждения, а четвертый от полученных ран скончался в больнице.

"Луганская областная военно-гражданская администрация считает роту батальона «Айдар», которая состоит в большинстве из воинов, которые прошли Афганистан, образцовой. Это уже не первые случаи получения тяжелых телесных повреждений, которые получили военнослужащие данной роты во время несения службы возле шахты «Родина». Луганская областная ВЦА выражает соболезнования близким погибшего и желает выздоровления раненым", - сказано в сообщении.