Журналисты обнаружили в Ростове подпольный госпиталь для боевиков из Донбасса

В России проходят реабилитацию покалеченные боевики из Донбасса.

Корреспондент The New Times разыскал частный госпиталь в Ростове, где проходят реабилитацию боевики, потерявшие конечности в боях на Донбассе.

Как пишет издание, о том, что в Ростове проходят реабилитацию десятки раненых на украинских фронтах, слухи ходили давно. Оставалось только ждать, когда кто-нибудь заговорит. Так оно и вышло. Жители тихого квартала в исторической части города всю зиму наблюдали за подозрительным особняком, возле которого то и дело парковались реанимобили с украинскими номерами и внедорожники. А весной по окрестностям стали бродить "хмурые мужики" — кто без ноги, кто без руки.

Читайте такжеБоевики продолжают интенсивные обстрелы вблизи Донецкого аэропорта"Дом не отличить от десятков таких же в округе: три этажа красного кирпича, пластиковые окна. Это и есть подпольный реабилитационный центр для пострадавших в боевых действиях. В основном сюда доставляют тех, кто лишился конечностей. И в основном — украинцев", - сообщает журналист.

"На вопрос... как вообще происходит этот процесс — превращение электрика в боевую единицу, — ответа нет. Как в кино: сидел, смотрел по телевизору "фашистов", очнулся — на войне", - делает вывод журналист после общения с одним из покалеченных боевиков.