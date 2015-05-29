Боевики решили выполнять минские договоренности "на свое усмотрение"

"ДНР до сегодняшнего момента четко выполняла все взятые на себя обязательства. Мы оставляем за собой право действовать на свое усмотрение", - цитирует Захарченко сайт боевиков "Донецкое агентство новостей".

При этом он отметил, что надеется на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Читайте такжеБоевики регулярно нарушают минские договоренности и используют "Грады" – Лысенко

В штабе АТО практически ежедневно сообщают о нарушении боевиками перемирия.

В сою очередь боевики тоже обвиняют украинскую сторону в нарушении минских договоренностей.