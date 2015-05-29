Боевики решили выполнять минские договоренности "на свое усмотрение"

00:55, 29 мая 2015
Война
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Лидер боевиков Александр Захарченко заявил, что так называемая "ДНР" оставляет за собой право "действовать на свое усмотрение" в вопросе соблюдения минских договоренностей.

REUTERS

"ДНР до сегодняшнего момента четко выполняла все взятые на себя обязательства. Мы оставляем за собой право действовать на свое усмотрение", - цитирует Захарченко сайт боевиков "Донецкое агентство новостей".

При этом он отметил, что надеется на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

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В штабе АТО практически ежедневно сообщают о нарушении боевиками перемирия. 

В сою очередь боевики тоже обвиняют украинскую сторону в нарушении минских договоренностей.

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