Боевики решили выполнять минские договоренности "на свое усмотрение"
00:55, 29 мая 2015Война
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Лидер боевиков Александр Захарченко заявил, что так называемая "ДНР" оставляет за собой право "действовать на свое усмотрение" в вопросе соблюдения минских договоренностей.
REUTERS
"ДНР до сегодняшнего момента четко выполняла все взятые на себя обязательства. Мы оставляем за собой право действовать на свое усмотрение", - цитирует Захарченко сайт боевиков "Донецкое агентство новостей".
При этом он отметил, что надеется на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.
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В штабе АТО практически ежедневно сообщают о нарушении боевиками перемирия.
В сою очередь боевики тоже обвиняют украинскую сторону в нарушении минских договоренностей.
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