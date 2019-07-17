ТКГ в Минске договорилась о перемирии на Донбассе с полуночи 22 июля

В ТКГ также договорились об обеспечении полного и безопасного доступа СММ ОБСЕ по всей территории Украины.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе сегодня по итогам переговоров в Минске заявила о поддержке возобновления режима прекращения огня на востоке Украины с полуночи 22 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон: подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 года мск", - написала она.

По ее словам, участники переговоров повторно заявили о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей, а также обязались обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с её мандатом для проводимых ею мониторинга и верификации, в том числе с применением ее технических средств.

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Олифер отметила, что участники ТКГ также договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется со сноса сооружения НВФ ОРЛО на мосту в Станице Луганской, а также будут убраны символы квазигруппировок. "Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста", - подчеркнула она.

Олифер добавила, что в социально-экономической подгруппе ТКГ работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения, в которых нуждаются мирные жители с обеих сторон линии столкновения, однако эти вопросы так же требуют решения вопросов безопасности.

По ее словам, во время встречи были достигнуты положительные сдвиги в обеспечении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 2 июля из-за позиции делегации Российской Федерации на переговорах ТКГ в Минске не удалось договориться об объявлении нового режима прекращения огня в связи с жатвой и обмене заложниками.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата" договорились о введении "хлебного перемирия", разминировании в Станице Луганской и определении следующих участков для разведения войск на Донбассе.

Также достигнута договоренность об обмене определенного количества удерживаемых лиц между Украиной и РФ.