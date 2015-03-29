ОБСЕ планирует оснастить камерами блокпосты на передовой

ОБСЕ усиливает свое присутствие на Донецком направлении - наблюдательная миссия будет размещена неподалеку от Песков в Авдеевке, сообщает ТСН.

Наблюдатели будут базироваться в одном из зданий коксохимического завода.

"Зенит" - крайняя украинская позиция возле Донецкого аэропорта. Весь периметр, который держат наши бойцы, перекопан тяжелой артиллерией врага. Стреляют здесь ежедневно и ежечасно.

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"Бывает, за день и по 60 снарядов прилетает, и по 100. После 10 часов обстрелов как-то привыкаешь к этому, хотя в этом и проблема, потому что сачала пригинаешься и прячешься, а потом уже не обращаешь внимания, расслабляешься", - говорит Николай Смирнов, боец 11-го батальона.

Тихо у "Зенита" и шахты Дутовской на несколько часов становится тогда, когда приезжает миссия ОБСЕ.

"Это самые горячие точки. Мы обратились к международной миссии, чтобы в самых горячих точках были оборудованы общие наблюдательные пункты. На "Зенит" они будут выезжать, а будем говорить откровенно, наблюдательная миссия, если есть малейшая угроза жизни, она не работает", - говорит генерал-майор ВСУ Александр Размазнин, член трехсторонней контактной группы по прекращению огня.

После вражеского обстрела в Песках, когда под огонь попала группа наблюдателей ОБСЕ, их руководство запретило въезжать в такие зоны, поэтому на "Зените" и других горячих точках установят камеры наблюдения и специальное оборудование для фиксации огня. А саму наблюдательную миссию вместе с представителями трехсторонней переговорной группы - в том числе и русскими - разместят в Авдеевке на коксохимическом заводе.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики "ДНР" в Широкино угрожали наблюдателям ОБСЕ.