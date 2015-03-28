Боевики "ДНР" в Широкино угрожали наблюдателям ОБСЕ

28 марта, около 10.45 утра, боевики "ДНР" остановили на блокпосту в северной части Широкино группу наблюдателей ОБСЕ, которые направлялись в Новоазовск, контролируемый террористами, передает ТСН со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

Боевик на блокпосту был враждебно настроен к наблюдателям и потребовал немедленно покинуть оккупированную территорию. При этом он демонстрировал свое оружие, показывая, что без колебаний применит его, если представители ОБСЕ не послушаются его, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) от 28 марта.

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Днем ранее наблюдатели ОБСЕ столкнулись с таким же агрессивным отношением к себе со стороны террористов. В отчете организации сообщается, что во время посещения контролируемой боевиками части Широкино один из полевых командиров сказал, что это будет последнее посещение патруля СММ на оккупированную территорию, и если они попытаются вернуть, то будут расстреляны.

Когда наблюдатели развернули свои машины, чтобы покинуть блокпост, боевик "ДНР" трижды выстрелил в воздух. Члены СММ благополучно вернулись в Мариуполь.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики не допускают наблюдателей ОБСЕ к отведенной тяжелой технике.