Нацисты из "ЛНР" оказались звездами российского кино

20:49, 10 марта 2015
Война
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Российский блоггер обнаружил, что несколько одиозных местных неонацистов, воевавших за "ЛНР" и "ДНР", играли фактически самих себя в российском сериале "Кулинар".

скриншот youtube

Об этом сообщается в известном российском блоге Углич_ ЖЖ.

В частности, в эпизодах 5 и 6 первого сезона сериала зафиксированы выпускник Балтийского Технического университета Яков Харламов, воевавший, по его собственным признаниям "за Новороссию" и одиозный петербургский нацист Алексей Мильчаков по кличке "Фриц", возглавляющий состоящий из его единомышленников отряд "Русич" в составе бандформирований "ЛНР".

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Согласно сюжету сериала, в 5-6 сериях этого фильма главный герой (суперагент  "Кулинар") внедряется в тренировочный лагерь русских фашистов, которых и играют Мильчаков и Харламов.

Алексей Мильчаков (5-й слева) и Яков Харламов (справа) в сериале Кулинар

Мильчаков прославился в России как убийца щенков, а в Украине - фотографиями на фоне изуродованных тел украинских бойцов.

Ранее сегодня российский режиссер Жереги поддержал запрет российских фильмов и сериалов в Украине, назвав этот шаг вынужденным.

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