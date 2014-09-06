В засаде, из-за которой погибли 11 бойцов "Айдара", принимал участие нацист-живодер из Петербурга
В сети появились фотографии с места засады боевиков, где за несколько часов до перемирия погибли 11 бойцов "Айдара".
Фотоматериалы появились на одном из известных блогов империалистического направления.
На них зафиксировано изуродованные тела "айдаровцев" и боевики, которые позируют на их фоне.
В частности, среди них есть Алексей Мильчаков по прозвищу "Фриц" - известный нацист-живодер из Санкт-Петербурга, который стал известен два года назад после публикации видео, где он издевается над собаками.
Читайте такжеЧасть "айдаровцев" попала в засаду российского спецназа. Никто не выжилРанее его замечали среди боевиков ЛНР.
Также сторонники боевиков утверждают, что в засаде погиб комбат Айдара Сергей Мельничук, однако подтверждения этой информации нет. Украинские пользователи сообщают, что погибли бойцы из Волыни.
Напомним, данные о гибели "айдаровцев" в засаде подтвердил Семен Семенченко.
"Айдар" попал в засаду российского спецназа, погибли 11 человек. Перемирие продолжается. Земля пухом...", - написал он.