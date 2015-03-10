Российский режиссер Жереги поддержал запрет российских сериалов и фильмов

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Сейчас этот процесс абсолютно оправдан и жизненно необходим, к сожалению", - заявил Жереги, добавив, что "общается с идеологами этого процесса".

Также он сказал, что надеется на нормализацию ситуации после войны.

Читайте такжеКняжицкий объяснил, почему Гройсман до сих пор не подписал закон о запрете сериалов РФ"Я надеюсь, что ситуация после окончания российско-украинской войны нормализуется. Но пока идет война, это необходимо. Я тоже много публикуюсь, по этому прилагаю усилия, чтобы этот процесс действительно шел. Он должен происходить более целенаправленно, потому что российские сериалы и идеи «русского мира», страх перед милицией, идеи всеобъемлющей коррупции, идеи доминирования России являются крайне вредными", - заявил Жереги.

Ранее российский гражданин, кинорежиссер и журналист Кристиан Жереги обратился к Петру Порошенко с просьбой о предоставлении ему украинского гражданства.

Жереги, сын известного молдавского кинорежиссера Валерия Жереги, живет в Киеве уже несколько лет, в 2014 году был активным участником Майдана, получил ранения. В июне он стал добровольцем батальона «Киевская Русь», участвующего в боях на Востоке страны.