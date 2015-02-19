Порошенко доложили о завершении вывода войск из Дебальцево: последний боец покинул город
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что руководитель штаба «Сектора С» последним покинул Дебальцево.
Руководитель штаба «Сектора С» полковник «Таран», который контролирует операцию по выведению украинских войск из Дебальцево, доложил президенту Украины Петру Порошенко, что последним покинул город.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
«Я вышел последним, контролируя организованный выход наших войск из Дебальцево», - об этом в телефонном разговоре с президентом сказал руководитель штаба.
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Как отметил Цеголко, президент позвонил полковнику, чтобы поблагодарить за мужество и героизм. ««Таран» вышел из Дебальцево вместе с «Топазом», тоже полковником, историю которого вчера во время заседания СНБО рассказал стране президент.
«Топаз» - казак из Луганской области, пошел на войну против российских захватчиков вместе с двумя сыновьями. Судьба свела всех трех в Дебальцево. Отец вышел из города лишь после того, как убедился, что сыновья покинули Дебальцево», - написал Цеголко.