Западные журналисты усомнились в данных Генштаба о потерях ВСУ при отступлении из Дебальцево

Западные журналисты, которые освещают события на востоке Украины, ставят под сомнение данные, озвученные украинским Генштабом по потерям ВСУ при отступлении из Дебальцево.

Последние, по словам заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Украины Геннадия Воробьева, составили 6 человек, сообщает Голос Америки.

"Порошенко говорит о 6-ти погибших при отводе войск из Дебальцево. Медик, с которым я разговариваю сейчас, говорит, что на его глазах взорвали три грузовика, в которых находились десятки людей", - пишет в Twitter Джеймс Марсон, заместитель главы Московского бюро издания The Wall Street Journal.

Poroshenko says six were killed in the Debaltseve pull out. A medic I am talking to said he saw three trucks blown up with dozens in them. - James l марсон (@marson_jr) February 18, 2015

При этом материал указанного издания, посвященный обстоятельствам отступления из Дебальцево, приводит и другие свидетельства, которые ставят под сомнение озвученные руководством военных цифры.

Так издание приводит слова украинского военного по имени Игорь, который сейчас находится в больнице в Артемовске.

Читайте такжеВо время выхода из Дебальцево погибли 13 военных, 157 - ранены

Вот что произошло на его глазах :

"Отступление не было организованным. Машины обгоняли друг друга. За нами гналось БМП сепаратистов. 16 ребят из нашего грузовика буквально выкосило огнем пулемета", - цитирует издание слова украинского солдата.

Собеседники издания также заявили, что отступление украинских сил не было организованным.

"Это не было отступление. Отступление поддерживает артиллерия, а происходит все по подготовленному маршруту. Нас покинули", - рассказал Игорь.

Russian soldier on Debaltseve: “It wasn't a withdrawal. ... They abandoned us." http://t.co/xgQDNyao7x - James l марсон (@marson_jr) February 18, 2015

Джеймс Марсон, заместитель главы Московского бюро издания The Wall Street Journal, также сегодня писал в твиттере, что солдаты, которые выбрались из окружения, опровергают информацию о том, что получили приказ об отступлении из Киева.

Читайте такжеПод Дебальцево в плен попало более 90 военных, продолжаются поиски еще 82 - Генштаб

"Спикер Порошенко говорит о приказе отступать. Солдаты говорят, что приказ дал командир из-за наступления боевиков... Один офицер рассказал, что начал вывод солдат после потери последнего БМП. Приказа от командования не получил, потому что рация не работала", - твитит Марсон.

Ambulance being towed on Debaltseve-Artemivsk road. All rather chaotic. Two vehicles just smashed into each other pic.twitter.com/DCGJY8hY1t - James l марсон (@marson_jr) February 18, 2015