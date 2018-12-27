"Только не удаляйте мне органы": волонтер рассказала о пойманных в 2015 году трусливых офицерах РФ

Волонтер Киевского военного госпиталя объяснила, почему российским офицерам не хватает офицерской чести.

Российским оккупантам, что воюют на Донбассе, не хватает офицерской чести даже для того, чтобы признать свое присутствие в Украине.

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Об этом заявила волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова, комментируя войну на востоке Украины, передает «Обозреватель».

"О какой чести вообще речь? Они не имеют чести и офицерского достоинства сказать да, мы там есть, мы участвуем в этой войне. О какой чести можно говорить априори?" — заявила она.

Волонтер в подтверждение своих слов привела пример:

"У нас в 2015 году были военнопленные офицеры из РФ, они лежали у нас в госпитале. Про какую честь можно говорить, они такие трусливые. Мне врач рассказывал, как один из них говорил — только не удаляйте мне органы..."

При этом, по ее словам, Россия никогда не переживала за людей, которые за нее воюют.

"У нас часто гибнут россияне на Донбассе и их тела просто закапывают, не сообщая родственникам. Как ребята рассказывали, мы просили "сепаров" забрать тела наших соотечественников и даже платили за это деньги, а они даже не хотят забирать тела своих — им это не нужно", — отметила Юсупова.