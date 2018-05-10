Отметили 9 мая: в России пьяные офицеры вызвали "группу антитеррора", чтобы отбиться от полиции (видео)

В Костроме отряд полиции попытался усмирить военных, которые переборщили с празднованием 9 мая.

В российской Костроме 9 мая в кафе "Валенок" офицеры 331-го гвардейского парашютно-десантного полка РФ устроили пьяный дебош.

"В кафе "Валенок" День победы отмечали и. о. командира полка, его заместитель по воспитательной работе и заместитель по службе тыла. Это они вызвали подкрепление из полка для того, чтобы отбиться от полицейских", - говорится в сообщении Mash в Telegram.

Читайте такжеВ России танк Т-72 перевернулся на трассе и слетел в кювет (видео)

Отмечается, что военные стали возмущаться, что персонал и другие посетители заведения не служили в армии. Сотрудники кафе вызвали полицию.

В свою очередь, военные решили вызвать "подкрепление" из своих частей. Со слов одного из пьяных офицеров, это была "группа антитеррора". Но прибывшие солдаты ушли из кафе, так и не выполнив приказ нетрезвого руководства.

Сейчас в Кострому прибыл заместитель командующего ВДВ России: он будет решать, как наказывать скандалистов.

Как сообщал УНИАН, российским военнослужащим предоставят возможность в рассрочку компенсировать вооруженным силам ущерб за уничтоженную по их вине военную технику.