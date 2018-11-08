Брендон Стоун и группа "Градусы" выступят в оккупированном Донецке (видео)

Концерт в оккупированном Донецке, в котором примет участие Брендон Стоун, состоится 9 ноября.

В пятницу, 9 ноября, в оккупированном Донецке состоится концерт российской группы "Градусы" и Брендона Стоуна.

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Об этом сообщают ресурсы террористов. "В пятницу, 9 ноября, при содействии Русского центра на сцене площади Ленина выступят звезды российской эстрады, группа "Градусы" и Брендон Стоун", — говорится в сообщении.

Группа "Градусы" известна по песням "Кто ты?", "Режисёр", "Я больше никогда". Брендон Стоун попучил популярность после участия в российском шоу "Голос".

Ранее российские исполнители Вадим Самойлов, Виктория Цыганова, Александр Маршал и Олег Газманов дали концерт в оккупированном Луганске.