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Брендон Стоун и группа "Градусы" выступят в оккупированном Донецке (видео)

09:53, 08 ноября 2018
Война
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В Донецк едет Брендон Стоун / Скриншот

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Об этом сообщают ресурсы террористов. "В пятницу, 9 ноября, при содействии Русского центра на сцене площади Ленина выступят звезды российской эстрады, группа "Градусы" и Брендон Стоун", — говорится в сообщении.

Группа "Градусы" известна по песням "Кто ты?", "Режисёр", "Я больше никогда". Брендон Стоун попучил популярность после участия в российском шоу "Голос".

Ранее российские исполнители Вадим Самойлов, Виктория Цыганова, Александр Маршал и Олег Газманов дали концерт в оккупированном Луганске.

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Теги: #Донбасс#Донецк#концерт